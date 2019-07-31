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Uzman Onbaşı trafik kazasında hayatını kaybetti
Gaziantep-Şanlıurfa karayolu bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Uzman Onbaşı Süleyman Sırakaya hayatını kaybetti, arkadaşı da yaralandı.
Asayiş 31.07.2019, 20:22
Gaziantep-Şanlıurfa karayolu bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Uzman Onbaşı Süleyman Sırakaya hayatını kaybetti, arkadaşı da yaralandı.
Uzman Onbaşı Sırakaya’nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara’ya uğurlanmak üzere askeri yetkililere teslim edildi.
Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.(Said Vakkas Yağcı/İHA)
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