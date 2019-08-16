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Uzmanlardan çocuklar için “ekran” uyarısı

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, günümüzde çocuk ve ergenlerin yoğun bir şekilde ekrana maruz kaldığını belirterek, “Çocuklarımız tabiri caizse ekran karşısında büyümektedir” dedi.

Asayiş 16.08.2019, 15:29 16.08.2019, 15:59
Uzmanlardan çocuklar için “ekran” uyarısı
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Uzmanlardan çocuklar için “ekran” uyarısı

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, günümüzde çocuk ve ergenlerin yoğun bir şekilde ekrana maruz kaldığını belirterek, “Çocuklarımız tabiri caizse ekran karşısında büyümektedir” dedi.

Liv Hospital Samsun Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, çocukların ekrana maruz kalma konusuna anne ve babaları uyardı. Teknolojik ilerlemeler ile birlikte ekran televizyon, bilgisayar, tablet, akıllı telefonlar gibi pek çok farklı formda hayatın her alanına ve anına girdiğini ifade eden Yıldırım, “Çocukların ekranda maruz kaldıkları içerik duygu, düşünce ve davranışlarını etkilemektedir. Bu nedenle ebeveynlerin ekran kullanımı ile ilişkili kuralları olmalıdır. Günümüzde çocuk ve ergenler yoğun bir şekilde ekrana maruz kalıyor. Tabiri caizse ekran karşısında büyümektedirler” dedi.

"EKRAN KULLANIMI 2-6 YAŞ ARASI EN FAZLA 1 SAAT OLMALI”

Çocukların 0-2 yaş arası dönemde hiçbir şekilde ekrana maruz kalmamaları gerektiğine vurgu yapan Yıldırım, “2-6 yaş arası dönemde günlük en fazla 1 saat ebeveyn gözetiminde kullanım izni verilmelidir. 6 yaşından büyük çocuklar için de ekran karşısında geçirilecek süre ile ilgili net sınırlar olmalıdır. Ekran kullanımının çocuğunuzun yeterli uyku almasını engelleyecek, fiziksel aktivitesini azaltıcı veya başka davranışsal sorunları tetikleyici etki gösterecek yoğunlukta olmadığından emin olun. Çocuklarınızın güvenliği için internet kullanımlarını kontrol edin" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#sağlık haberleri #uzmalar uyarıyor #uzman görüşü #Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım #Uzmanlardan çocuklar için ekran uyarısı
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