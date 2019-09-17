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Van Atatürk Stadında korkutan yangın

Van Atatürk Şehir Stadyumu kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Asayiş 17.09.2019, 18:06
Van Atatürk Stadında korkutan yangın
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Van Atatürk Şehir Stadyumu kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Geçtiğimiz aylarda tadilatı yapılarak yeni sezona yetiştirilen Van Atatürk Şehir Stadyumunun giriş tarafında bulunan kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Stat görevlilerinin çıkan dumanı fark etmeleri üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi Tuşba Grup Amirliğine bağlı İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yapılan soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürülen yangından dolayı kazan dairesi kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

(İHA)
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