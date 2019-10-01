Van'da tarihi eser kaçakçılığı

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde 145 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde şüpheli hareketlerde bulunan S.D'yi durdurdu.

S.D'nin üst aramasında ve taşıdığı poşet içerisinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 145 adet sikke, bilezik ve kolye ele geçirildi.

Şüpheli S.D. gözaltına alındı.