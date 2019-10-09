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Van'da tehdit ve yaralama suçundan aranan zanlı yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı tehdit ve yaralama suçundan aranan zanlı yakalandı.

Asayiş 09.10.2019, 10:02 09.10.2019, 10:19
Van'da tehdit ve yaralama suçundan aranan zanlı yakalandı
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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı tehdit ve yaralama suçundan aranan zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Ağustos'ta Bahçıvan Mahallesinde N.A'nın silahla yaralanması, 1 Eylül'de de N.F'nin silahla tehdit edilmesi olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayları gerçekleştiren kişinin, kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. olduğunu tespit etti.

Zanlı, oluşturulan özel ekibin bir aylık çalışması sonucu 4 Ekim'de İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi Gölbaşı Sokak'ta gözaltına alındı.

Üzerinde ve evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca bulunan zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#cinayet #İpekyolu #tehdit #van #zanlı
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