Son Dakika
Türbülansa yakalanan uçak acil iniş yaptı: 8 yaralı
Türbülansa yakalanan uçak acil iniş yaptı: 8 yaralı
Çanakkale’de 144 mülteci yakalandı
Çeşme’de 44 göçmen ölümden kurtarıldı
Kağıthane’de yangın paniği
Enes Kanter’in yargılanmasına devam edildi
“Gece ağrıları ağrı kesici ile geçiştirilmemeli“
Rusya’daki otel yangınında 1 kişi öldü, 20 kişi tahliye edildi
British Airways pilotlarının grevi ikinci gününde
“TMSF'ye geçtikten sonra Boydak şirketlerinin cirosu yüzde 100 arttı“

Van merkezli 6 ilde terör operasyonu: 23 gözaltı

Van merkezli 6 ilde polis ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, aralarında HDP İl Eş Başkanı Yadışen Karabulut’un da bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 10.09.2019, 14:03 10.09.2019, 14:31
Van merkezli 6 ilde terör operasyonu: 23 gözaltı

Van merkezli 6 ilde polis ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, aralarında HDP İl Eş Başkanı Yadışen Karabulut’un da bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamanın devamında ise “Yapılan çalışmalar kapsamında; 10 Eylül 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KCK çatısı altında olan ve örgütün yasama organı DTK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 23 şüpheliye yönelik Van merkezli Diyarbakır, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Hakkâri illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında HDP Van İl Eş Başkanı Yadışen Karabulut, bazı HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 25 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin müdürlüğümüz deki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#23 gözaltı #hdp #operasyon #PKKKCK #van
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:17
Öğle 12:51
İkindi 16:25
Akşam 19:15
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@