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Van’da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kaçakçılık yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında 15 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Asayiş 06.09.2019, 09:53 06.09.2019, 11:05
Van’da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kaçakçılık yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında 15 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “04 Eylül 2019 günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Hakkâri - Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 65 plaka sayılı minibüste yapılan aramada; tavan kısmına zulalanmış toplam 15 bin 50 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili İ.A. ve R.Ş. isimli şahıslar gözaltına alınmış, hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca İ.A. Cumhuriyet Savcılığından R.Ş. ise Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılmıştır. Merkez ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.

(Atilla İdiz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kaçak sigara #Van İl Emniyet Müdürlüğü
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