Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem
Van’ın Muradiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Asayiş 20.10.2019, 10:58
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamada, Muradiye ilçesinin Balaklı Mahallesi’nde saat 09.53 sıralarında yerin 7.3 kilometresinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.(Seracettin Seçkin/İHA)
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parçalı az bulutlu
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