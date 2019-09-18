Van’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Bitlis’ten Van’a hasta getiren ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinile bilgiye göre kaza, saat 11.15 sıralarında Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi önündeki kavşakta meydana geldi. Bitlis’ten YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine hasta getiren 13 AS 330 plakalı ambulans, kavşakta 13 AS 330 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yattı. Ambulansta bulunan 3 sağlık personeli, 1 hasta ve 1 hasta refakatçısı ile otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, yan yatan ambulanstan yaralıları çıkarıp ambulanslarla YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırdı. Kaza sonrası yol bir süreliğine tek şeritten trafiğe kapatılırken, ambulans ve otomobil olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.(İHA)
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