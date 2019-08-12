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Van’da PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi
Van’ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince icra edilen ‘Şehit Güvenlik Korucusu Halil ŞİPİ Operasyonu’ kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Asayiş 12.08.2019, 10:39 12.08.2019, 11:10
Van’ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince icra edilen ‘Şehit Güvenlik Korucusu Halil ŞİPİ Operasyonu’ kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığın Çatak ilçesi Andiçen, Ulaşır ve Surik mahalleleri kırsalında, terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve malzeme depolarına ilişkin planlanan operasyon kapsamında; 09-11 Ağustos 2019 tarihleri arasında, Şehit Güvenlik Korucusu Halil ŞİPİ Operasyonu icra edilmiştir.
(Atilla İdiz/İHA)
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