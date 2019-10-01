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Van’da zabıta seyyar satıcı arasında gerginlik

Van’da zabıta ekipleri ile kaldırım ve parkta satış yapan seyyar satıcılar arasında gerginlik çıktı.

Asayiş 01.10.2019, 15:42
Van’da zabıta seyyar satıcı arasında gerginlik

Van’da zabıta ekipleri ile kaldırım ve parkta satış yapan seyyar satıcılar arasında gerginlik çıktı.

Öğle saatlerinde İpekyolu ilçesindeki Sanat Park ve yanındaki Sanat Sokağında uygulama yapan zabıta ekipleriyle seyyar satıcıları arasında gerginlik çıktı. Bir zabıta memurunun da darp edildiği gerginliğe polis ekipleri müdahale etti. Seyyar satıcılar gerginlikten sonra bölgeden ayrılırken, yaralı zabıta memuru ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(İHA)
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