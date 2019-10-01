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Vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir vatandaşın yere düşürdüğü parayı gören şahıs, hiçbir şey olmamış gibi parayı alarak cebine koydu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 01.10.2019, 15:46
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir vatandaşın yere düşürdüğü parayı gören şahıs, hiçbir şey olmamış gibi parayı alarak cebine koydu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
O ANLAR SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
İş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Levent K.’nin elini cebinden çıkartırken paranın yere düştüğü görülüyor. Paranın düştüğünü fark etmeyen Levent K. iş yerinden ayrılıyor. Daha sonra kucağında bir çocukla bayiye gelen bir şahıs, yere düşen parayı alarak cebine koyuyor ve dışarı çıkıyor.(Enes Azmak/İHA)
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