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Vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir vatandaşın yere düşürdüğü parayı gören şahıs, hiçbir şey olmamış gibi parayı alarak cebine koydu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 01.10.2019, 15:46
Vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir vatandaşın yere düşürdüğü parayı gören şahıs, hiçbir şey olmamış gibi parayı alarak cebine koydu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Anıtpark’ta bulunan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, büfeye gelen Levent K., ödeme yapmak için cebinden çıkardığı paranın 100 lirasını düşürdü. Paranın düştüğünü fark etmeyen Levent K. daha sonra büfeden ayrıldı. Yaşanan olaydan kısa süre sonra kucağında bir çocukla bayiye gelen kişi, yere düşen parayı fark etti. Hiçbir şey olmamış gibi yerdeki 100 TL’yi alan şahıs parayı cebine koyarak dışarı çıktı. Parasını düşürdüğünü fark eden Levent K. ise tekrar bayiye gelerek iş yeri sahibine parasını düşürdüğünü söyledi. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Levent K., düşürdüğü parayı bir vatandaşın aldığını gördü.

O ANLAR SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Levent K.’nin elini cebinden çıkartırken paranın yere düştüğü görülüyor. Paranın düştüğünü fark etmeyen Levent K. iş yerinden ayrılıyor. Daha sonra kucağında bir çocukla bayiye gelen bir şahıs, yere düşen parayı alarak cebine koyuyor ve dışarı çıkıyor.

(Enes Azmak/İHA)
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