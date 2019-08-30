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Vatandaşlar hastanelik oldu, AFAD alarma geçti
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaya alt geçidini kullanan vatandaşlar, boğaz yanması, nefes darlığı ve öksürme gibi şikayetler nedeniyle ihbarda bulundu. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edilirken, kimyasal gaz sızıntısı endişesiyle alt geçit, polis tarafından şerit çekilerek kullanıma kapatıldı.
Asayiş 29.08.2019, 22:37
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaya alt geçidini kullanan vatandaşlar, boğaz yanması, nefes darlığı ve öksürme gibi şikayetler nedeniyle ihbarda bulundu. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edilirken, kimyasal gaz sızıntısı endişesiyle alt geçit, polis tarafından şerit çekilerek kullanıma kapatıldı.
GAZIN AMONYAK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Olay yerine Bursa AFAD ekipleri çağrılırken gelen AFAD ekibi, özel cihazlarla tarama yaptı. Gazın amonyak gazı olduğu tespit edildi. Ekipler, olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.(Seyfettin Aras/İHA)
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