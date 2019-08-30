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Vatandaşlar hastanelik oldu, AFAD alarma geçti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaya alt geçidini kullanan vatandaşlar, boğaz yanması, nefes darlığı ve öksürme gibi şikayetler nedeniyle ihbarda bulundu. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edilirken, kimyasal gaz sızıntısı endişesiyle alt geçit, polis tarafından şerit çekilerek kullanıma kapatıldı.

Asayiş 29.08.2019, 22:37
Vatandaşlar hastanelik oldu, AFAD alarma geçti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaya alt geçidini kullanan vatandaşlar, boğaz yanması, nefes darlığı ve öksürme gibi şikayetler nedeniyle ihbarda bulundu. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edilirken, kimyasal gaz sızıntısı endişesiyle alt geçit, polis tarafından şerit çekilerek kullanıma kapatıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan alt geçit, gelen koku nedeniyle kapatıldı. Alınan bilgilere göre Bursa-Ankara yolunda bulunan alt geçidi kullanan vatandaşlar gelen koku nedeniyle durumu polis ve sağlık görevlerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipler alt geçidi güvenlik tedbiri nedeniyle şeritle kapattı. Gelen vatandaşlar alt geçidin kapalı olması nedeniyle farklı yollarda karşıya geçmeye çalıştılar. Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi alt geçidi suyla yıkayarak havalandırdı. Öte yandan alt geçidi kullanan vatandaşlardan biri fenalaştı. Fenalaşan vatandaşa sağlık ekipleri ambulansın içinde müdahale etti. Hastaneye gitmeyi reddeden bayan tedavisinin ardından evine gitti.

GAZIN AMONYAK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay yerine Bursa AFAD ekipleri çağrılırken gelen AFAD ekibi, özel cihazlarla tarama yaptı. Gazın amonyak gazı olduğu tespit edildi. Ekipler, olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

(Seyfettin Aras/İHA)
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