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Vicdansızlar gelinciği boynundan ve ayaklarından bağlayıp direğe astılar

Konya’da boynundan ve ayaklarından bağlanan gelincik kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaldırımda bulunan yön levhasının bulunduğu direğe asıldı.

Asayiş 16.09.2019, 23:16 16.09.2019, 23:34
Vicdansızlar gelinciği boynundan ve ayaklarından bağlayıp direğe astılar

Konya’da boynundan ve ayaklarından bağlanan gelincik kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaldırımda bulunan yön levhasının bulunduğu direğe asıldı.

Olay, merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Hatıp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yön levhasının bulunduğu direğe kafasından ve ayaklarından bağlanarak öldürülen gelinciği gören bir kişi, fotoğrafını çektiği gelinciği sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi. Fotoğrafın yayılması üzerine sosyal medya kullanıcıları da duruma tepki gösterdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin geldiği sırada direkten indirilmiş halde kurumuş otların arasında bulunan gelincik, poşete konularak götürüldü. Direkten vatandaşlar tarafından indirildiği düşünülen gelinciğin kim tarafından asıldığı henüz belirlenemedi.

Sosyal medya kullanıcıları yetkililere seslenerek gelinciği direğe asarak öldüren kişi veya kişilerin bulunarak cezalandırılmasını istedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Direğe astılar #Gelincik #Vicdansızlar #konya
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