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Vidanjörün lastiği bomba gibi patladı
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Gaziantep Su ve Kanalizasyon İşleri’ne (GASKİ) ait vidanjörün lastiği bir anda patladı.
Asayiş 02.09.2019, 17:53
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Gaziantep Su ve Kanalizasyon İşleri’ne (GASKİ) ait vidanjörün lastiği bir anda patladı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, vidanjördeki başlayan yangını kısa sürede söndürdü.
Patlama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.(İHA)
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