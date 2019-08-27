Flaş HaberKütahya’da deprem
Son Dakika
Virajı alamayan kamyon yan yattı: 2 ölü
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir kamyon virajı alamayarak yan yatarken, kazada 2 kişi öldü.
Asayiş 27.08.2019, 12:51 27.08.2019, 13:51
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir kamyon virajı alamayarak yan yatarken, kazada 2 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, Malatya-Sivas Karayolunda yaşanan kazada Hekimhan istikametinden Malatya’ya seyir halinde olan İlhan Özmen (50) yönetimindeki 38 BF 086 plakalı kamyon, Kızılyarma rampasından inerken virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Yan yatan kamyonda şoför İlhan Özmen olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Cihat Dikmen (53) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
29°
açık
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
|İmsak
|04:34
|Güneş
|06:04
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:38
|Akşam
|19:37
|Yatsı
|21:01
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0