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Voleybolcuların teknik ekibi ölümden döndü

Vakıfbank Spor Kulubü’nün teknik heyetini taşıyan otomobil Bursa’nın Gemlik ilçesinde otobanda taklalar atarak şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 08.10.2019, 13:30 08.10.2019, 13:46
Voleybolcuların teknik ekibi ölümden döndü
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Vakıfbank Spor Kulubü’nün teknik heyetini taşıyan otomobil Bursa’nın Gemlik ilçesinde otobanda taklalar atarak şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan İzmir’e giden Sabri Erdoğan idaresindeki 34 LM 1388 plakalı teknik heyeti taşıyan otomobil, yağışın da etkisiyle İstanbul İzmir otobanı Kurtul Mevkisi’nde takla atarak şarampole uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü Sabri Erdoğan, yanında bulunan Üzeyir Erdurak ve soyismi tespit edilemeyen Yorge isimli personel yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, jandarma ve otoyol polisi soruşturma başlattı.

(Hurşit Topal/iha)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #gemlik #bursa #VakıfBank Spor Kulübü
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