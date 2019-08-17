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Xanthos Antik Kenti tehdit eden yangın
Antalya’nın Kaş ilçesindeki Xanthos Antik Kenti yakınlarında yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin antik kente ulaşmadan kontrol alına alındığı bildirildi.
Asayiş 17.08.2019, 22:50 17.08.2019, 22:56
Antalya’nın Kaş ilçesindeki Xanthos Antik Kenti yakınlarında yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin antik kente ulaşmadan kontrol altına alındığı bildirildi.
(Talip Demirci /İHA)
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