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Yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ölü
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir kişi birahanede çalıştığı iddia edilen yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Yabancı uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova olay yerinde yaşamını yitirirken zanlı olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Güvenlik güçleri her yerde kaçan zanlıyı arıyor.
Asayiş 09.09.2019, 20:40 09.09.2019, 22:23
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir kişi birahanede çalıştığı iddia edilen yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Yabancı uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova olay yerinde yaşamını yitirirken zanlı olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Güvenlik güçleri her yerde kaçan zanlıyı arıyor.
Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Çay Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir birahanede meydana geldi. İddialara göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Vedat K. birahanede çalıştığı iddia edilen Özbekistan uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova’ya pompalı tüfekle ateş etti. Başına isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığılan kadın olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.
Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
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