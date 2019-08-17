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Yağmurda 4 araç birbirine girdi: 18 yaralı

Yağmurda 4 araç birbirine girdi: 18 yaralı. Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 3 otomobil ve bir işçi servisinin karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Asayiş 17.08.2019, 18:38 17.08.2019, 18:49
Yağmurda 4 araç birbirine girdi: 18 yaralı

Yağmurda 4 araç birbirine girdi: 18 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 3 otomobil ve bir işçi servisinin karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolunda Heceler altında meydana geldi. İbrahim Çalık (49) idaresindeki 16 BKL 25 plakalı otomobil,Kenan Şentürk (55) idaresindeki 16 P 5767 plakalı bir başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İznik ve Narlıca’daki Asil Çelik işçilerini alıp 15 kişilik yolcusu ile Orhangazi istikametine doğru gelmekte olan Gökhan Kaymaz (40) idaresindeki 16 S 6700 plakalı servis minibüsü, kaza yapan araçlara çarpmamak için yoldan çıktı. Aynı anda Cemal Büyük (68) idaresindeki 16 KMA 64 plakalı otomobil de kaza yapan araçlarla çarpışmamak için direksiyonu çevirince karşı yönden gelen servis minibüsü ile çarpıştı.

KAZADA CAN PAZARI YAŞANDI

Aralarında çocuklar ve kadınların da yer aldığı 18 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapıldı. Kaza mahalline çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak ambulanslara taşıdı.

Kazada yaralanan bir kadın ise ambulansı yağmur altında bekledi. Vatandaşlar yaralı kadının üzerine şemsiye tutarken, yaralanan kadının 4 yaşındaki oğlu ise, babasının kucağında annesinin kurtarılmasını izledi. Kaza yerinde tam bir can pazarı yaşanırken, yaralanan 18 kişi ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik’teki hastanelere kaldırıldı. Kapanan Orhangazi-İznik kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. (Musa Öztürk /İHA)

Yağmurda 4 araç birbirine girdi: 18 yaralı haber resimleri

Yağmurda 4 araç birbirine girdi: 18 yaralı

Yağmurda 4 araç birbirine girdi: 18 yaralı

Yağmurda 4 araç birbirine girdi: 18 yaralı

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