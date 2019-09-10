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Yakakent’te silahlı saldırı

Samsun’un Yakakent ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı.

Asayiş 10.09.2019, 15:25 10.09.2019, 16:37
Yakakent’te silahlı saldırı

Samsun’un Yakakent ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Etem Çavuş (32) ve arkadaşı Ecevit Semizoğlu, alacağı olduğunu iddia ettiği Özcan Özkan’ın iş yerine gittiler. Burada çıkan tartışmada Ethem Çavuş silahla ateş ederek iş yeri sahibi Özcan Özkan’ı yaraladı. Yaralı şahıs 112 acil servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası 55 C 9010 plakalı minibüs ile olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Aracın Alaçam’a geldiğini tespit eden Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri minibüsü otogar yakınlarında yakaladı. Aracı kullanan Ecevit Semizoğlu ise gözaltına alınarak Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Olay sonrası kaçan Ethem Çavuş isimli şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#silahlı saldırı #asayiş #yakakent #samsun
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