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Yalova’da kontrolden çıkan vidanjör 3 araca çarptı: 5 yaralı
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde kontrolden çıkan vidanjör, önce bir minibüsü altına aldı ardından 3 araca daha çarparak güçlükle durdu. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Asayiş 17.08.2019, 18:18 17.08.2019, 18:33
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde kontrolden çıkan vidanjör, önce bir minibüsü altına aldı ardından 3 araca daha çarparak güçlükle durdu. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılar tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak getirilen yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrasında trafiğe kapanan yol, araçların yoldan çekilmesi ile normale döndü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (Harun Öztürk /İHA)
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