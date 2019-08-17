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Yalova’da kontrolden çıkan vidanjör 3 araca çarptı: 5 yaralı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde kontrolden çıkan vidanjör, önce bir minibüsü altına aldı ardından 3 araca daha çarparak güçlükle durdu. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Asayiş 17.08.2019, 18:18 17.08.2019, 18:33
Yalova’da kontrolden çıkan vidanjör 3 araca çarptı: 5 yaralı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde kontrolden çıkan vidanjör, önce bir minibüsü altına aldı ardından 3 araca daha çarparak güçlükle durdu. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Yalova’da facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Koru beldesinde M.G. idaresindeki Koru Belediyesi’ne ait 77-AAG-686 plakalı bir vidanjör, yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Önce karşı yönden gelen Suudi Arabistan uyruklu Alahmadı Abdullah (42) idaresindeki 34-BIZ-524 plakalı otomobile çarpan kamyon, ardından M.E idaresindeki 77-AV-33 plakalı otomobil ile C.B. idaresindeki 34-KV-5489 plakalı otomobile çarptı. Kamyonun çarptığı otomobilde bulunan yolculardan A.A.A. (9), A.S.A. (15), A.R.A. (14), A.A.A. (6) ile araç sürücüsü Alahmadı Abdullah yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılar tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak getirilen yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrasında trafiğe kapanan yol, araçların yoldan çekilmesi ile normale döndü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (Harun Öztürk /İHA)

Yalova’da kontrolden çıkan vidanjör 3 araca çarptı: 5 yaralı

#Yalova Devlet Hastanesi #Suudi Arabistan uyruklu Alahmadı Abdullah #yalova trafik kazası #vidanjör 3 araca çarptı #yalova
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