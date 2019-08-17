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Yangın çıkan evde yaralanan genci komşuları kurtardı
Bolu’da 5 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangına banyoda yakalanan ve evde yalnız yaşayan Emre Ölmez’i komşuları kurtardı. Yangında ağır yaralanan genç tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 17.08.2019, 23:00
Bolu’da 5 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangına banyoda yakalanan ve evde yalnız yaşayan Emre Ölmez’i komşuları kurtardı. Yangında ağır yaralanan genç tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu evde çıkan yangın söndürüldü. Yangında yaralanan Emre Ölmez ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(Faruk Çidem /İHA)
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