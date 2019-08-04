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Yangında mahsur kalanları polis kurtardı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleriyle birlikte TOMA ile müdahale edilen yangında, 2 kişi dumandan etkilenirken, yangından dolayı çatıya çıkanlar, olay yerine giden polisler tarafından kurtarıldı.

Asayiş 04.08.2019, 15:40
Yangında mahsur kalanları polis kurtardı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleriyle birlikte TOMA ile müdahale edilen yangında, 2 kişi dumandan etkilenirken, yangından dolayı çatıya çıkanlar, olay yerine giden polisler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 32. Sokakta çıktı. İddiaya göre 4 katlı bir binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin her tarafını kaplarken yangından yükselen dumanlar üst katlarda oturanları etkiledi. Dumandan kaçmaya çalışan apartman sakinleri çatıya çıktı. Olay yerine giden polis ekipleri, apartmanın çatısına çıkan 15 kişiyi aşağı indirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken Emniyet Müdürlüğüne ait bir TOMA da bölgeye giderek yangını söndürme çalışmalarına eşlik etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerine giden ambulansta tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)
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