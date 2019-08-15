Yaralanan motosiklet sürücüsü için helikopter havalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan şahıs için Samsun’dan helikopter havalandı.

Kaza, İshaklı Mahallesi Cevher Dudayev Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 NJ 595 plakalı motosikletle seyir halinde olan Hüseyin Büyükay(55), direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak yere düştü. Kazada yaralanan motosiklet sürücü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Büyükay için Samsun’dan helikopter istendi. Samsun’dan gelen helikopterle yaralı şahıs Samsun’a sevk edildi. Piste inen helikopteri yoldan geçen meraklı vatandaşlar cep telefonu ile kayda almayı ihmal etmedi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)