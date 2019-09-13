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Yaralı kadın hastaneye götürülürken ikinci kazadan kıl payı kurtuldu
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Yaralı kadın sedye ile hastaneye götürüldüğü sırada meydana gelen kazadan son anda kurtuldu.
Asayiş 13.09.2019, 21:37
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Yaralı kadın sedye ile hastaneye götürüldüğü sırada meydana gelen kazadan son anda kurtuldu.
Kadına çarpan otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Aynı bölgede sürekli kazalar meydana geldiğini belirten vatandaşlar ise, yetkililerden önlem alınmasını istedi. Özel bir okulun müdürü olan Mesut Kara, bölgede hem hastane, hem okul hem de ticarethaneler olduğu için yoğun yaya trafiği olduğunu ve araçların yolda hızlı seyir ettiğini belirtti. Aynı noktada çok sayıda kaza gördüğünü söyleyen Kara, yetkililerden önlem almalarını istedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.(Vedat Kılıç/İHA)
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