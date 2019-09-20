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Yasa dışı bahis operasyonunda 500 bin lira ele geçirildi

Adana polisi tarafından yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 55 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 500 bin lira ele geçirildi.

Asayiş 20.09.2019, 12:15 20.09.2019, 12:22
Yasa dışı bahis operasyonunda 500 bin lira ele geçirildi
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Adana polisi tarafından yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 55 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 500 bin lira ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan bir ihbar üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli kurulan yasa dışı bahis şebekesini belirledi. Bu tespit üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan bu takipte şebekenin liderliğini A.Ö. isimli bir şahsın yaptığı, bu kişinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşadığı saptandı. Ayrıca zanlının burada kurulan yasa dışı bahis siteleri üzerinden Türkiye genelinde bahis oynattığı belirlendi. Polis yaptığı çalışmada 10 paravan şirket kurulup 488 kişi üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ukrayna’ya 31 milyon 500 bin lira para aktarıldığını da tespit etti. Yapılan bu tespitler üzerine polis bugün şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Polis eş zamanlı olarak Adana, Mersin ve Konya’da belirlenen 55 zanlıyı yakalamak için evlere tek tek baskın düzenledi. Zanlılar gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 500 bin lira para ele geçirildi. Şebeke liderinin de gözaltına alındığı operasyonda emniyete getirilen zanlılar sorguya alınırken, diğer zanlıların yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#operasyon #adana
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