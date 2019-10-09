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Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
Esenyurt’ta yaşlı bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Eşinin cesedini bulan adamın ve çocuklarının feryatları yürekleri dağladı.
Asayiş 09.10.2019, 19:00
Esenyurt’ta yaşlı bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Eşinin cesedini bulan adamın ve çocuklarının feryatları yürekleri dağladı.
Yaşanan olayın oluş sebebi ve yaşlı kadını öldüren kişi yada kişilerin kimlikleri henüz belirlenemezken hırsızlık iddiasında bulunulduğu öğrenildi. Olay çok yönlü olarak polis tarafından inceleniyor. Yaşlı kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.(Murat Delice/İHA)
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