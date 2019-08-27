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Yaya geçidinde aracın çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi
Pendik’te yaya geçidinde aniden yola atlayan çocuğa hızla gelen bir araç çarptı. 7 yaşındaki çocuk metrelerce sürüklenirken, yüreklerin ağza geldiği kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Asayiş 27.08.2019, 10:06
Pendik’te yaya geçidinde aniden yola atlayan çocuğa hızla gelen bir araç çarptı. 7 yaşındaki çocuk metrelerce sürüklenirken, yüreklerin ağza geldiği kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İlk müdahalenin ardından taburcu edilen ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan küçük Harun, "Yaya geçidinden geçiyordum ekmek almaya. O sırada araba bana çarptı kaldırıma attı. Arabalar yavaş gitsin. Yaya geçidinde yavaş gitsinler" dedi.
Kazayı gören bir vatandaş ise "Şoförler yaya geçidinde yavaş gitsin .Yavaş gelmiş olsaydı çocuk fırlamazdı. Yaya geçidinde çocuğa çarptı" dedi.(İHA)
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