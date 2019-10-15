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Yayaya çarpıp kaçan sürücüyü 64 kamera kaydını izleyerek yakaladılar

Ankara'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü, 22 ayrı noktada 64 güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonucu yakalandı.

Asayiş 15.10.2019, 03:13 15.10.2019, 09:26
Yayaya çarpıp kaçan sürücüyü 64 kamera kaydını izleyerek yakaladılar

ANKARA (AA) - Ankara'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü, 22 ayrı noktada 64 güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonucu yakalandı.

9 Ekim Çarşamba günü saat 22.45 sıralarında Yenimahalle Hipodrom Caddesi Et Balık Fetih Camisi önünde D.A'ya çarpan bir otomobil olay yerinden kaçtı.

Kaza sonrası ağır yaralanan D.A. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede D.A'ya çarpıp kaçan aracın plaka, renk ve modeline ait herhangi bir bilgiye ulaşamazken, görgü tanığı da bulunamadı.

Olayla ilgili soruşturmayı devralan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kazanın meydana geldiği Hipodrom Caddesi üzerindeki 8 ayrı noktada bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, aracın koyu renkli sedan kasa bir otomobil olduğunu belirledi.

Ancak aracın plakası ile marka ve modelini tespit edemeyen ekipler bunun üzerine Hipodrom Caddesi'ne çıkan tüm kavşak ve caddelerdeki kaza öncesine ait plaka tanıma sistemi ve güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

- 22 ayrı noktada bulunan 64 kamera kaydı incelendi

Kazadan önce Kazım Karabekir Caddesi, Anadolu Meydanı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan geçen tüm araçları sınıflandırarak olaya karışan otomobilin peşine düşen ekipler, 6 plaka tanıma sistemi ile 22 ayrı noktada bulunan 64 güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.

Toplam 610 dakikalık kamera kaydını izleyen ekipler olaya karışan aracın marka ve modeli ile plakasını kısa sürede tespit etti.

Kazadan bir gün sonra araç sürücüsü H.Y'yi yakalayan ekipler, otomobili de bir inşaatta üzeri brandayla kapatılmış halde buldu.

Yapılan incelemede aracın sol ön tarafında hasar bulunduğu ve ön camının olmadığı belirlendi.

Gözaltına alınan H.Y emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#trafik kazası #trafik #polis #cinayet #ankara
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