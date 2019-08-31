Yaylaya çıkmak isteyen 6 kişilik gruptan haber alınamıyor

Rize’de aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişilik grup, Handüzü Yaylası’na gitmek için çıktıkları yolda kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişilik ekip bir minibüsle Rize’nin Küçükçayır köyüne ulaştı. Grup öğle saatlerinde Handüzü Yaylası’na yaya çıkmak için hazırlık yaptı ve yola çıktı. Köylüler tarafından uyarıldıkları iddia edilen ekip, yola çıktıktan 6 saat sonra 112 Acil Servis Ekipleri’nden, derenin kıyısında kaldıklarını belirterek yardım istedi. Yardım çağrısının ardından AFAD ekipleri olaya müdahale oldu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonrasında ormanlık alanda yapılan arama ve tarama çalışmalarında gruba ait izlere rastlanıldı. Havanın kararmasının ardından arama çalışmalarına ara verildi.

6 kişilik grubun İstanbul’da yaşadıkları, tatil dolayısıyla memleketlerine geldikleri öğrenildi.

(Kubilay Ateş/İHA)