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Yemen’de bomba yüklü motosiklet patladı: 14 ölü

Yemen’in Aden kentinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam Emni askerlerinden 14 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 30.08.2019, 22:12
Yemen’de bomba yüklü motosiklet patladı: 14 ölü
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Yemen’in Aden kentinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam Emni askerlerinden 14 kişi hayatını kaybetti.

Yemen’in Aden kentinde henüz kim tarafından düzenlendiği bilinmeyen bir saldırı gerçekleştirildi. Dar Sad bölgesinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu BAE destekli Hizam Emni askerlerinden 14 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar patlama sonrası silahlı kişiler tarafından bölgedeki güvenlik güçlerine ateş açıldığını da belirtti.

(Muhammet Errumeym/İHA)
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