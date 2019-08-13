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Yeni aldıkları 20 metrelik vinçte mahsur kaldılar
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yeni aldıkları vinci denemek isterken 20 metre yükseklikte mahsur kalan 2 operatör, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Asayiş 13.08.2019, 21:47
Olay saat 18.30 sularında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Çamlıca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yeni aldıkları vinci denemek isteyen Turgay A. ve Aydın D. isimli operatörler yaklaşık 20 metrelik vincin tepesine çıktı. Daha sonra vincin bozulması üzerine aşağı inemeyen operatörler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahısları indirmek için çalışma başlattı. Merdivenli araç ile vincin sepetindeki şahısların yanına ulaşan itfaiye ekipleri, operatörleri güvenli şekilde aşağı indirdi.(İHA)
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