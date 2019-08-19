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Yeni belediye başkanları görevlendirildi
Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
Asayiş 19.08.2019, 08:58 19.08.2019, 10:07
Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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