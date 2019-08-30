Son Dakika
Ünlü tatil merkezinde kadın cinayetlerine kefenle tepki
Turhan Çömez Türkiye’ye döndü
Anne ile kızının üzerine araç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Trafoda patladı: Yüksek voltaj elektronik eşyaları yaktı
Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri
Malatya’da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Kaçak elektronik sigara imalathanesine baskın
"F-35’leri satın alamazsak diğer alternatifleri arayacağız”
Ege Denizi’nde deprem
Yeni evli iş yeri sahibi hırsızlara seslendi

Yeni evli iş yeri sahibi hırsızlara seslendi

Gaziantep’te bir iş yerine giren hırsız, kasadaki 20 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Yeni evlenen iş yeri sahibi hırsızlara seslenerek, parasını geri getirmelerini istedi.

Asayiş 30.08.2019, 18:47
Yeni evli iş yeri sahibi hırsızlara seslendi

Gaziantep’te bir iş yerine giren hırsız, kasadaki 20 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Yeni evlenen iş yeri sahibi hırsızlara seslenerek, parasını geri getirmelerini istedi.

Olay, geçen pazartesi günü Şahinbey ilçesine bağlı Narlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iş yerine müşteri kılığında giren şahıs, dükkan içinde bir süre gezdi. Nalburiye dükkanı sahibi 28 yaşındaki Veysel Ergün’ün bir anlık dalgınlığından faydalanan hırsız, kasadaki 20 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın kasadaki parayı alıp iş yerinden çıkması güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kasadaki paranın çalındığını fark eden Ergün, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasını inceledi. Polis, kasadaki parayı çalarak kayıplara karışan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anını anlatan iş yeri sahibi Veysel Ergün, 20 bin lirasının çalındığını söyledi. Yeni evlenen Ergün, hırsızlara seslenerek, “O para benim düğünde aldığım takımlardı. Eşimin bilezikleriydi, arabamı satmıştım. Kiracıyım, ev almak için para biriktiriyordum. Ellerini vicdanlarına atsınlar, eğer paramı getirirlerse onlardan şikayetçi olmayacağım. Onların da elini boş koymayacağım. Paramı Allah rızası için getirsinler” dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(Mehmet Bulut/İHA)
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@