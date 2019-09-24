Yeni Malatyaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in ilk 5 haftalık bölümünde 7 puan toplayan BTC Turk Yeni Malatyaspor, ligin 6. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Antrenman öncesi saha ortasında kısa bir toplantı yapan Sergen Yalçın, Galatasaray müsabakasındaki mücadelelerinden dolayı futbolcularını tebrik etti.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Bifouma çalışmaya katılmazken, Bifouma’nın durumunun hafta içinde netlik kazanacağı ifade edildi.

Süper Lig’in 6. haftasındaki Antalyaspor - Yeni Malatyaspor müsabakası pazar günü 16.30’da oynayacak.

(İHA)