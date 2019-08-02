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Yenipazar’daki yangın kontrol altına alındı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Asayiş 02.08.2019, 18:28 02.08.2019, 18:50
Yenipazar’daki yangın kontrol altına alındı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yenipazar ilçesi Donduran Mahallesi yakınlarında makilik bölgede, zeytinlik ve mera alanında çıkan yangında 3 hektar zarar gördü. Yangına Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 65 orman işletme personeli, 12 arazöz, 6 su tankeri ile karadan, havadan ise 3 helikopter ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

(Ali Soydemir/İHA)

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