Son Dakika
Yılanı vuracağım derken eşini öldürdü
Konya’nın Seydişehir ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi, evde gördüğü yılanı vurmak isterken iddiaya göre yanlışlıkla 6 buçuk aylık hamile eşini vurarak öldürdü.
Asayiş 30.07.2019, 13:20 30.07.2019, 13:25
Konya’nın Seydişehir ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi, evde gördüğü yılanı vurmak isterken iddiaya göre yanlışlıkla 6 buçuk aylık hamile eşini vurarak öldürdü.
Ağır yaralanan genç kadın, çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi kaldırıldı. Zeynep El Adir, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden Zeynep El Arid’in, 2 ile 3 yaşında iki çocuğu olduğu ve 6 buçuk aylık hamile olduğu öğrenildi. Genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini kazayla vurduğu öne sürülen Ali El Arid ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İsmail Sünbül /İHA)
32°
az bulutlu
Namaz Vakti 30 Temmuz 2019
|İmsak
|03:55
|Güneş
|05:38
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:53
|Akşam
|20:12
|Yatsı
|21:48
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0