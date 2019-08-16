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Yine maganda kurşunu: Gurbetçi genç kız hayatını kaybetti
Tatil yapmak için Belçika’dan memleketi Kırşehir’e gelen 21 yaşındaki Gamze Boynuince, katıldığı sünnet düğününde rastgele sıkılan silahlardan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Asayiş 16.08.2019, 11:54
Tatil yapmak için Belçika’dan memleketi Kırşehir’e gelen 21 yaşındaki Gamze Boynuince, katıldığı sünnet düğününde rastgele sıkılan silahlardan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, köy muhtarının da aralarında olduğu 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(Enderhan Öz /İHA)
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