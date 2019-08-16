Son Dakika
Turuncu Liste’de 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Hükümet memurlara ilişkin zam teklifini yarın açıklayacak
İşsizlik rakamları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama
Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazandı?
Biga’da orman yangını
İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı

Yine maganda kurşunu: Gurbetçi genç kız hayatını kaybetti

Tatil yapmak için Belçika’dan memleketi Kırşehir’e gelen 21 yaşındaki Gamze Boynuince, katıldığı sünnet düğününde rastgele sıkılan silahlardan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Asayiş 16.08.2019, 11:54
Yine maganda kurşunu: Gurbetçi genç kız hayatını kaybetti

Tatil yapmak için Belçika’dan memleketi Kırşehir’e gelen 21 yaşındaki Gamze Boynuince, katıldığı sünnet düğününde rastgele sıkılan silahlardan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde meydana gelen olayda, Belçika’dan memleketine gelen Gamze Boynuince (21), sünnet törenine katıldı. Bu sırada, düğüne katılan bazı kişiler, oynadığı sırada yanlarında bulunan silah ile havaya rastgele ateş açtı. Seken kurşunlardan biri, halay çeken Gamze’ye isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genç kız, burada hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Gamze Boynuince’nin cesedi de yapılan incelemenin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, köy muhtarının da aralarında olduğu 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Enderhan Öz /İHA)
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ağustos 2019
İmsak 04:19
Güneş 05:54
Öğle 12:58
İkindi 16:46
Akşam 19:52
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@