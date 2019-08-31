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Yol çalışması kazaya neden oldu: 3 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen kazada yol çalışması nedeniyle bölünen yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Asayiş 31.08.2019, 09:00 31.08.2019, 10:53

Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen kazada yol çalışması nedeniyle bölünen yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Çorlu Çevre Yolu üzerinde Edirne istikametinde meydana geldi. Balık tutmaya giden üç arkadaşın içerisinde yer aldığı Hüseyin Artan idaresindeki 59 YL 988 plakalı otomobil yolun çalışma nedeniyle daraltılan bölümünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Devrilen otomobildeki sürücü Hüseyin Artan ile yolcu olarak bulunan İlhan Yıldız ve Memduh Ersen yaralandılar. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de kaza yerine gelerek inceleme yaptı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım takla atan aracın kaldırılmasının ardından normale döndürüldü.

(Serdar Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#tekirdağ #çorlu #yaralı #kaza #Yol çalışması
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