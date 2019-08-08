Yol kenarında mola veren aileye otomobil çarptı: 1 ölü 10 yaralı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde dinlenmek için yol kenarında duran ailenin içinde olduğu otomobille başka bir otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için Gebze’den Samsun’a gittiği öğrenilen Berat Öztürk idaresindeki 34 ZD 2578 plakalı otomobil, Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyüne geldiği sırada dinlenmek için yol kenarında durdu. Burada çeşmede elini yüzünü yıkayan aileye, Murat Yılmaz yönetimindeki 59 PA 933 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası araçlar istinat duvarına çarptı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada araçlar hurdaya döndü. Araç içerisinde sıkışan kazazedeleri olay yerine çağrılan Karabük UMKE ekipleri ile Karabük ve Araç’tan sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri çıkardı. Yaşanan feci kazada 8 yaşındaki Muhammed Sobacı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler Murat Yılmaz (38) ve Berat Öztürk (20) ile araçlarda yolcu olarak bulunan Burak Bayarcan (22), Sadık Sobacı (25), Sibel Yılmaz (26), Filizi Sobacı (39), Selahattin Sobacı (39), İrem Sobacı (5), Ahu Tanem Yılmaz (2) ve Gülnur Mıçkın (21) yaralandı.

Yaralılardan Berat Öztürk ile Filiz Sobacı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralılar ise Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan üç kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Muhammed Sobacı’nın cenazesi Araç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Sürücü Murat Y.’nin direksiyon başında uyuduğu iddia edilen kaza hakkında inceleme başlatıldı.

(İHA)