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Yolcu minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 11 yaralı
İzmir’in Aliağa ilçesinde bir yolcu minibüsünün hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 11 kişi yaralandı.
Asayiş 28.08.2019, 18:43
İzmir’in Aliağa ilçesinde bir yolcu minibüsünün hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 11 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 11 yaralı ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi ve Menemen Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza sonrası minibüs şoförünün gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kamyon ve minibüs sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.(Nimet Ergün/İHA)
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