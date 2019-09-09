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Yolcu otobüs seyir halindeyken alev aldı
Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir yolcu otobüsü tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, alevler otobüsü sarmadan yolcular tahliye edildi.
Asayiş 09.09.2019, 10:43 09.09.2019, 10:55
Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir yolcu otobüsü tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, alevler otobüsü sarmadan yolcular tahliye edildi.
(İHA)
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