Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Balıkesir’e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Balıkesir’in Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsün içinde insanların olduğu bilgisi verildi. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

(Hüseyin Tokmak - Taşkın Sarıca /İHA)