Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü
Bursa’nın Mudanya ilçesinde durakta yolcu alan otobüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü sıkıştığı direksiyon başında hayatını kaybetti. Belediye otobüsündeki yolcular, itfaiye ve ambulans ekipleri otomobil sürücüsünü kurtarmak için seferber olsa da çabalar yetmedi. Ölen sürücünün Osmangazi Belediyesi’nde zabıta olduğu ortaya çıktı.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde durakta yolcu alan otobüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü sıkıştığı direksiyon başında hayatını kaybetti. Belediye otobüsündeki yolcular, itfaiye ve ambulans ekipleri otomobil sürücüsünü kurtarmak için seferber olsa da çabalar yetmedi. Ölen sürücünün Osmangazi Belediyesi’nde zabıta olduğu ortaya çıktı.
Kaza sonrası can pazarı yaşandı, otomobil hurdaya döndü. Direksiyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için yolcular, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve ambulans ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekibi kurtarma ekipmanıyla hurdaya dönen otomobili otobüsten ayırdı. Sıkıştığı yerden çıkartılan Hasan Yiğit, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza esnasında otobüsteki yolculardan birisi de hafif şekilde yaralanırken, tüm yolcular kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Polis ve Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.(İHA)
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