Yolcu taşıyan otobüs elektrik diğerine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
Büyükçekmece’de İstanbul Havalimanı’ndan yolcu taşıyan Havaist otobüsü kontrolden çıkarak kaza yaptı. Önce yol kenarındaki manav tezgahlarına, ardından da elektrik direğine çarpan otobüste bulunan yolcularda 1’i hayatını kaybederken 8 yolcu yaralandı.
Büyükçekmece’de İstanbul Havalimanı’ndan yolcu taşıyan Havaist otobüsü kontrolden çıkarak kaza yaptı. Önce yol kenarındaki manav tezgahlarına, ardından da elektrik direğine çarpan otobüste bulunan yolcularda 1’i hayatını kaybederken 8 yolcu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi’nde sabah 07.30 sıralarında yaşandı. İstanbul Havalimanı’ndan aldığı yolcuları taşıyan Niyazi Yılmaz yönetimindeki 34 YJ 0259 Havaist otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan manav tezgahlarına, ardından da beton elektrik diğerine çarptı. Kazada beton elektrik diğeri otobüsün üzerine devrildi. Olayda Didem Şam (31) isimli kadın hayatını kaybederken, şoförle birlikte 8 kişi de yaralandı.
Otobüsün kaza gürültüsüyle uyanan manav tezgahı işleten bir vatandaş, “Kazanın sesiyle uyandık, baktık otobüs bu halde. İlk otobüsün içine girmeye çalıştık ama giremedik. Sonra sandalye getirerek, camdan yaralıları çıkardık. Yaralıları buradan çıkararak, ambulansa teslim ettik" ifadelerini kullandı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeride düşerken, otobüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.(İHA)
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