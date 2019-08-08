Son Dakika
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Ankara’da kritik toplantıya yarın devam edilecek

Yolcu taşıyan otobüs elektrik diğerine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Büyükçekmece’de İstanbul Havalimanı’ndan yolcu taşıyan Havaist otobüsü kontrolden çıkarak kaza yaptı. Önce yol kenarındaki manav tezgahlarına, ardından da elektrik direğine çarpan otobüste bulunan yolcularda 1’i hayatını kaybederken 8 yolcu yaralandı.

Asayiş 08.08.2019, 09:06
Yolcu taşıyan otobüs elektrik diğerine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Büyükçekmece’de İstanbul Havalimanı’ndan yolcu taşıyan Havaist otobüsü kontrolden çıkarak kaza yaptı. Önce yol kenarındaki manav tezgahlarına, ardından da elektrik direğine çarpan otobüste bulunan yolcularda 1’i hayatını kaybederken 8 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi’nde sabah 07.30 sıralarında yaşandı. İstanbul Havalimanı’ndan aldığı yolcuları taşıyan Niyazi Yılmaz yönetimindeki 34 YJ 0259 Havaist otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan manav tezgahlarına, ardından da beton elektrik diğerine çarptı. Kazada beton elektrik diğeri otobüsün üzerine devrildi. Olayda Didem Şam (31) isimli kadın hayatını kaybederken, şoförle birlikte 8 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Manav tezgahlarında çalışan vatandaşlar da otobüsteki yolcuların yardımına koştu. Otobüsün camlarını kıran vatandaşlar yolcuları çıkartarak ambulansla hastanelere gönderdi.

Otobüsün kaza gürültüsüyle uyanan manav tezgahı işleten bir vatandaş, “Kazanın sesiyle uyandık, baktık otobüs bu halde. İlk otobüsün içine girmeye çalıştık ama giremedik. Sonra sandalye getirerek, camdan yaralıları çıkardık. Yaralıları buradan çıkararak, ambulansa teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeride düşerken, otobüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.

(İHA)
Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 08 Ağustos 2019
İmsak 04:08
Güneş 05:46
Öğle 12:59
İkindi 16:50
Akşam 20:03
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@