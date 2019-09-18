Yolda bulduğu altınları eşine hediye etti
Sancaktepe’de çarşıya giden çift, altın dolu çantayı araçlarının üzerinde unuttu. Araç hareket edince çanta yola düştü. Durumu çarşıya geldiklerinde fark eden çift şoka girdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, yola düşen çantayı alıp saklayan şahsa ulaştı. Gözaltına alınan şahsın, altınlardan birkaçını hediye ettiği belirtildi.
Sancaktepe’de çarşıya giden çift, altın dolu çantayı araçlarının üzerinde unuttu. Araç hareket edince çanta yola düştü. Durumu çarşıya geldiklerinde fark eden çift şoka girdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, yola düşen çantayı alıp saklayan şahsa ulaştı. Gözaltına alınan şahsın, altınlardan birkaçını hediye ettiği belirtildi.
Yapılan incelemelerde, yere düşen çantayı fark eden bir şahsın alarak uzaklaştığı tespit edildi. Çantayı aldıktan sonra bir düğün salonuna giren şahsa, düğün sahipleri üzerinden ulaşan polis ekipleri, H.Ö. isimli zanlıyı Ümraniye’deki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. H.Ö. ifadesinde, çantadaki altın ve parayı sakladığını, altınlardan birkaç tanesini ise eşine hediye ettiğini itiraf etti. Saklanan altın ve paralar ise H.Ö.’nün gösterdiği yerde bulunarak Mustafa Özcan’a teslim edildi.
(Metin Başar/İHA)
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