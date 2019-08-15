Yolunu şaşıran rakun 5 günlük takibin ardından yakalandı

Konya’da cami lojmanı çatısında görülen rakun, milli parklar görevlilerince yakalanarak demir kafes içerisinde koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi’ndeki Kuba Camisi’nin lojman çatısında rakun görüldüğünün haber verilmesi üzerine harekete geçti. İhbar üzerine belirtilen adrese giden milli parklar görevlileri 5 gün boyunca süren takip sonrasında rakunu yakaladı. Demir bir kafes içerisine konulan rakun, muhafaza altına alındıktan sonra yiyecek verilerek beslendi. Rakun rehabilite edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildiği öğrenildi.

(Ali Rıza Önses /İHA)