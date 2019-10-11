Flaş HaberBarış Pınarı Harekatı 3. gününde
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YPG’den gazetecilerin bulunduğu alana keskin nişancılarla saldırı: 2 yaralı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı’nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı.
Asayiş 11.10.2019, 13:50 11.10.2019, 14:04
Mardin’in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı’nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı.
Barış Pınarı Harekatı’nın 3’üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı’da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG’liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.
(Beril Solmuşgül - Murat Başal/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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