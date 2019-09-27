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Yüksekova’da PKK’ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

Asayiş 27.09.2019, 13:52
Yüksekova’da PKK’ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Çobanpınar mevkiinde icra edilen operasyonda, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 3 şahıs gözaltına alınmış olup, bölgede yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen 5 mağara içerisinde yapılan aramada ise 3 adet büyük tüp, 24 adet büyük pil bloğu, EYP (el yapımı patlayıcı) yapımında kullanılan 10 metre kablo, jelikan bidonlara gizlenmiş çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

(İHA)
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